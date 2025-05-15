القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الاسباني وموعد المباراة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم لمتابعة المباراة الهامة التي بين فريق برشلونة الإسباني وفريق إسبانيول حيث جميع مشجعي برشلونة يرغبوا الفوز في تلك المباراة المرتقبة من أجل فوز الفريق بالدوري الاسباني لذلك سوف تقام مباراة برشلونة اليوم الخميس 15 مايو 2025 لذا سوف نوضح موعد المباراة الهامة وملعب المباراة بين الفريقين.

موعد مباراة برشلونة أمام إسبانيول

يترقب جميع عشاق كرة القدم ومحبي فريق برشلونة الإسباني اليوم الخميس 15 مايو 2025 الجولة 36 من الدوري الإسباني على ملعب كورنيا إل برات وهو ملعب إسبانيول في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كما سوف يتم إذاعة المباراة في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لذا سوف نذكر لكم القنوات الفضائية المخصصة لنقل تلك المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام إسبانيول

تعتبر القناة الفضائية الناقلة لمباراة برشلونة أمام إسبانيول هي الناقل الحصري قناة beIN Sports HD 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن بالاشتراك في مجموعة قنوات بي إن سبورت beIN Sports لمشاهدة تلك المباراة.

التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة