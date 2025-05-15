“برابط مباشر دون زيارة الفرع” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 والشروط اللازمة، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم وأقدم البنوك السودانية وقد طرح عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه لكل من المقيمين أو المغتربين ومنها خدمة إنشاء حساب جديد إلكترونيا وذلك للقيام بكافة المعاملات المصرفية البنكية ومنها تحويل الاموال محليا ودوليا وكذلك القيام بدفع الفواتير من أي وقت وأي مكان أيضا.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

يمكنكم اتباع طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ومن ثم اتباع الخطوات المقبلة:

أولا يتم الضغط على إنشاء حساب جديد.

ثانيا: من ثم يتم اختيار اللغة عربي أو إنجليزي.

ثالثا: تحديد نوع الحساب الذي ترغب به جاري أو توفير.

رابعا: كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

خامسا: بعد ذلك إرسال المستندات اللازمة بصيغة بي دي أف.

سادسا: قم بقراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

أخيرا: الضغط على خانة إرسال الطلب وبذلك ستحصل على رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم عدد من الشروط المطلوبة واللازمة لفتح الحساب أونلاين والتي وتمثلت كما يلي: