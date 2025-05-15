استمرارية صرف دفعة معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025 .. خطوات الاستعلام عن الدعم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025 ضمن جهود الدولة من أجل دعم الفئات والأسر الأكثر احتياجًا من كبار السن وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة، وازدادت تساؤلات المواطنين في الأيام الماضية عن كيفية الاستعلام عن المبلغ المستحقة من معاش تكافل وكرامة والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

تكافل وكرامة

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختر برنامج “تكافل وكرامة” من البرامج المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم بشكل صحيح.

تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه “شهر مايو”.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور موعد صرف المعاش وحالة المعاش.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة 2025

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم على معاش تكافل وكرامة والتي تتمثل في الآتي: