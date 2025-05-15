الأهلي يتنافس مع بيراميدز .. ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري 2025

يبحث الكثير من جمهور كرة القدم في مصر خلال الساعات الأخيرة الماضية حول جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم حيث اشتد صراع المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري هذا العام بشكل كبير ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري متفوقًا علي بيراميدز والزمالك ويتبقى مباريات قليلة لكل فريق على نهاية الدوري المصري لهذا الموسم ومن المتوقع أن يفوز النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول جدول ترتيب الدوري المصري 2025.

جدول ترتيب الدوري المصري

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول جدول ترتيب الدوري المصري والذي تغير بشكل كبير خلال الساعات الاخيرة الماضية وذلك بعد فوز بيراميدز على الزمالك وفوز الأهلي على سيراميكا وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

الأهلي في المركز الأول برصيد 52 نقطة.

الأهرام في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

المصري في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة الاهلي القادمة

بعد تصدر النادي الأهلي لجدول ترتيب الدوري المصري 2025 يترقب جميع جماهير النادي الأهلي موعد مباراة النادي الأهلي القادمة وذلك أمام البنك الأهلي صاحب المركز الرابع وذلك يوم السبت القادم الموافق 17 مايو 2025 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والبنك الأهلي عبر شاشة أون تايم سبورت ومشاهدة الاستديو التحليلي للمباراة.