نقدم لكم موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب والقنوات الناقلة للمباراة الهامة التي تجمع اقوي منتخبي القارة الافريقية والمنتخبات العربية، منتخبي المغرب ومصر، في اطار تصفيات نهائيات كاس الامم الافريقية للشباب، حيث تمكن المنتخب الوطني المغربي من الصعود الى مباراة نصف النهائي الافريقي بعد ان تمكن من التغلب على منتخب سيراليون بنتجة هدف نظيف، في الوقت الذي استطاع المنتخب المصري الصعود لهذه المبارة بعد الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح 5 : 4 بعد ان تمكن المنتخبين من التعادل طوال المباراة بهدفين لمثلهما.



موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب 2025



تنطلق مباراة مصر والمغرب اليوم الخميس الموافق 15 مارس 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تلعب المباراة على ارضية استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، سيكون اللقاء فرصة ذهبية للفريقين لتحقيق إنجاز جديد في البطولة، خاصة مع الدعم الجماهيري المتوقع من جانب الجَمهور المصري الذي يملي جنابات ملعب الدفاع الجوي، في ظل المساندة الإعلامية للبطولة منذ بدايتها، والتي حسمت الفرق الأفريقية التي تشارك في نهايات كاس العالم القادمة للشباب، بداية من مصر والمغرب، حيث يسعى كلاهما للتأهل إلى المباراة النهائية والاقتراب خطوة نحو اللقب القاري.

من جانبه يتطلع منتخب المغرب أيضًا لتحقيق الفوز بعد أن قدم أداءً مميزًا في البطولة، حيث تأهل لنصف النهائي بعد تخطيه منتخب سيراليون بهدف دون رد، لذا من المحتمل أن تشهد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للمنتخب المغربي نظرا لأنه سيواجه منتخب مصر العنيد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كاس الأمم الأفريقية للشباب 2025

يعلب منتخب مصر مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب المغرب اليوم في ملعب استاد القاهرة يتم أذاعه المباراة على عدة قنوات فضائية أبرزها مجموعة قنوات بي ان سبورت وقناة اون تايم اسبورت الأرضية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب 2025 والقنوات المفتوحة.