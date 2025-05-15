جميع مباريات الدوري المصري المتبقية في شهر مايو 2025 .. مواجهات قوية للأهلي والزمالك

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من مشجعي كرة القدم في مصر عن مباريات الدوري المصري حيث تفصلنا مباريات قليلة على نهاية نسخة الدوري المصري لهذا الموسم وحسم لقب بطولة الدوري المصري للموسم 2025 وتشهد مباريات الدوري المصري الكثير من الصراعات بين الاندية المختلفة حيث تتنافس ثلاثة أندية على بطولة الدوري المصري وهي نادي الزمالك والنادي الاهلي ونادي بيراميدز وخلال السطور التالية نكشف عن مباريات الدوري المصري المتبقية.

مباريات الدوري المصري

يبحث الكثير من جماهير كرة القدم المصرية خلال الأيام الأخيرة الماضية عن مباريات الدوري المصري المتبقية وخاصة مباريات النادي الاهلي ومباريات بيراميدز ومباريات الزمالك والتي تعتبر من أهم مباريات الدوري المصري وذلك لتحديد الفرق المتأهلة للبطولة الأفريقية وتحديد لقب بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.

مباراة الإسماعيلي وفيوتشر يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة طلائع الجيش وإنبي يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الاهلي والبنك الاهلي يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة بتروجيت و الأهرام يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

بعد التعرف على موعد مباريات الدوري المصري يبحث الكثير من جماهير الدوري المصري عن القنوات الناقلة للمباريات المتبقية في الدوري وذلك عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت والتي تعتبر القناة الوحيدة الحاصلة على حقوق بث جميع مباريات الدوري المصري لهذا الموسم.