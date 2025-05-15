بدء ايداع معاشات مايو 2025 بزيادة 25% .. وزارة التضامن الاجتماعي توضح طرق استعلام تكافل وكرامه والرابط الفعال ورقم الاتصال الموحد

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي طرق استعلام تكافل وكرامه وذلك بالتزامن مع إيداع مستحقات شهر مايو الجاري 2025 بإشراف من مديري التضامن الاجتماعي في جميع المحافظات المصرية، حيث يعد ذلك البرنامج من أحد أهم البرامج الاجتماعية داخل جمهورية مصر العربية والتي تعمل بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لاحتضان الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وأيضا كبار السن والمعاقين والمرضى لضمان توفير الحياة الكريمة.

استعلام تكافل وكرامه

تتعدد طرق استعلام تكافل وكرامه عبر الهاتف او إلكترونيا وذلك حتى يتثنى لكبار السن والمعاقين والمرضى الاستعلام دون بذل أي مجهود أو إضاعة الوقت، ومن خلال التالي نوضح طريقة الاستعلام الالكتروني من الهاتف الجوال، علما بأن معاش شهر مايو يتضمن زيادة قدرها 25% وفقا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي الأخيرة لتحسين جودة حياة المواطن المصري:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لموقع تكافل وكرامه. النقر على خيار الاستعلام عن المعاش. انقر خيار الاستعلام عبر الرقم القومي. إدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقما من اليسار إلى اتجاه اليمين. النقر على خيار تأكيد. انقر زر استعلام.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 الرقم الموحد

يمكن الاستعلام أيضا عن تفاصيل المعاش وموعد الإيداع و تحديث البيانات الشخصية أو تقديم شكوى في حال ايقاف المعاش من خلال رقم الاتصال المباشر، فقد خصصت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية رقم سريع وموحد للاتصال من داخل جمهورية مصر العربية جميع المحافظات لمعرفة تفاصيل المعاش وهو رقم 19680 ومن ثم يتم اتباع الخدمات الصوتية أو التواصل مع موظف الخدمة، وفي حال تعذر التواصل يمكن أيضا الاستعلام من خلال زيارة مكتب للشؤون الاجتماعية الأقرب جغرافيا.

تفاصيل معاش تكافل وكرامه

يصرف معاش تكافل وكرامه شهريا للفئات المستفيدة ويتضمن ذلك المعاش أيضا دعم التموين الخاص بالسلع الاستهلاكية والخبز هذا بالإضافة إلى إعفاء المستفيد من مصروفات التعليم في حال وجود أبناء في للأسرة وأيضا تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة وشهادات محو الأمية وبطاقة الخدمات المتكاملة للأبناء من ذوي الاعاقة وخدمات التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الاسرة ودعم الطلاب في مراحل التعليم حتي التعليم الجامعي.