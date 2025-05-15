ثواني على الإنطلاقة.. مباراة منتخب مصر والمغرب على قناة بين سبورت بجودة هائلة

منافسات مثيرة وطموحات كبيرة وأمل في تأهل النهائي بين المنتخبات الأفريقية الشابة للتأهل إلي المرحلة المقبلة وذلك بعد فوز المنتخب المصري علي منتخب غانا النهائي من المسابقة، كما فاز منتخب المغرب علي نظيرة سيراليون، من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد المغرب مساء اليوم الخميس 15 مايو 2025 في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، تقام هذه المباراة علي ارض ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ويتم بث إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت من خلال افضل تغطية واعلي جودة، بالإضافة إلي انه يتم بث المباراة عبر القناة الفضائية بي ان سبورتس، عبر السطور القادمة سنوضح لكم الترددات الخاصة بهذه القنوات حيث تعد المصدر الرئيسي من اجل مشاهدة المباراة إليكم التفاصيل.

تردد قناة بي ان سبورت علي سهيل سات

من خلال هذا التردد يمكنكم مشاهدة مباراة المنتخب المصري والمغرب والتي من المؤكد أن يتم بثها اليوم عبر شاشات بي ان سبورت عبر التردد التالي:

تم تعديل تردد القناة إلي: 10810.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

علي مؤشر تصحيح: 3/2.

تردد بي ان سبورت علي النايل سات

تم تعديل تردد القناة: 11054.

عبر معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

تشكيل منتخب مصر أمام نظيرة المنتخب المغربي

اليوم الخميس في تمام الساعة 9 مساءا علي ستاد الدفاع الجوي يتم نقل مباراة مصر والمغرب بإرادة قوية ومنافسة مثيرة بين الطرفين للتطلع بالتتويج البطولات القارية.