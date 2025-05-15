جدول مباريات ريال مدريد  في الدوري الإسباني .. توقعات التشكيل المتوقع في المباراة القادمة

عاد ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي متفوقًا على برشلونة ومستمرًا في هيمنته المحلية والقارية ويعتبر النادي الملكي من أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني ويعمل في الموسم الجديد 2024/2025 على أن يحتفظ باللقب تحت قيادة المدرب الإيطالي، ومن المقرر أن يشهد هذا الموسم صراع كبير بين الكثير من الفرق على لقب الدوري ويمتلك النادي الملكي الحظوظ الأكبر بعد التعاقد ويفتح الباب للكثير من الإثارة.

جدول مباريات ريال مدريد

جدول مباريات ريال مدريد اليوم الخميس 15 مايو كالآتي:

مباراة ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 في تمام الساعة 7:00 مساًء على أرض ملعب رامون سانشيز بيزاخون.

مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال سوسيداد يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 7:00 مساًء على أرض ملعب سانتياغو برنابيو.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024/2025

جاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024/2025 كما يلي: