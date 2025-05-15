تراجع ملحوظ في سعر الفراخ البيضاء اليوم 15 مايو 2025 مع منتصف تعاملات الخميس

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 15 مايو وذلك بعد آخر ارتفاع سجلته في الأيام الماضية في بورصة الدواجن، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 98 جنيه في بورصة الدواجن بينما سجلت أسعار الفراخ في الأسواق والمستهلكين نحو 98 جنيه و 106 جنيه وذلك باختلاف المناطق ومتاجر التجزئة.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

حافظت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 15 مايو على استقرارها في بورصة الدواجن حيث جاءت كالآتي:

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 98 جنيه، وسعرها للمستهلك يتراوح ما بين 98 جنيه و 106 جنيه.

وصل سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيه، بينما يتفاوت سعرها بالنسبة للمستهلك ما بين 120 جنيه و 130 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ الساسة اليوم الخميس في بورصة الدواجن 100 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك حوالي 110 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس في بورصة الدواجن حوالي 86 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك نحو 96 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 مايو