أحوال الطقس غدًا météo .. تحذيرات الديوان الوطني للأرصاد الجوية الغيوم الكثيفة والامطار الغزيرة اليوم وحتى هذا الموعد

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية توقعات أحوال الطقس غدًا في الولايات الجزائرية، حيث رصد الديوان موجه من الغيوم الكثيفة التي تجتاح السماء على ارتفاعات عالية ومتوسط وتتسبب في إعاقة الرؤية البصرية، هذا بالإضافة إلى رصد حركة الرياح النشطة التي تتسبب في مخاطر متعددة، ومن خلال المقال التالي نوضح بيان بحالة المناخ المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

الطقس غدًا

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية مناخ غائم بشكل جزئي يجتاح الولايات الجزائرية صباح يوم غد الجمعة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية وتسجل درجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية، وتهب رياح في اتجاه غرب وشمال غرب بسرعة لا تزيد عن خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة في الصباح، بينما في المساء تسجل الرياح فقط سرعة 8 كيلو متر في الساعة.

أما عن الرطوبة المحتملة فمن المتوقع أن تسجل الرطوبة صباحا نسبة 64% مع انعدام فرص هطول الأمطار، وفي المساء ترتفع الرطوبة حتى مؤشر 84%، وفيما يخص تدريج الأشعة فوق البنفسجية فقد سجلت الخطورة البالغة حيث ترتفع المؤشرات إلى ثمانية درجات في ساعات الصباح وتنخفض في المساء وتستقر عند تدريج الصفر.

طقس الجزائر اليوم

أجواء ممطرة وحالة من الاضطراب الجوي تشاهدها الولايات الجزائرية اليوم منذ ساعات الصباح، حيث سجلت فرص هطول الأمطار 100% وبلغت كثافة التساقطات المطرية 12 ملم، وتستمر أيضا طوال الليل وحتى ساعات الصباح الباكر من يوم غد الجمعة، وقد سجلت الرطوبة في الجو نسبة 89% طوال اليوم وبلغت درجات الحرارة العظمى 16 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية، وفيما يخص الرياح فتصل سرعتها حتى 25 كيلو متر في الساعة نهارا و 15 كيلو متر في الساعة ليلا.