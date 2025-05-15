الـان مصر والمغرب.. ثبت تردد قناة BeIN SPort بين سبورت الجديد على القمر الصناعي

استقبل الآن علي جهاز التلفاز وشاهد جميع المباريات التي يتم بثها علي قناة بي إن سبورت الرياضية، يبحث الكثير من مشاهدي قناة بي ان سبورت عن الترددات الجديدة الخاصة بالقناة والتي تم التحديث إليها، تعد قناة بي إن سبورت واحدة من افضل القنوات الفضائية التي من خلالها يتم بث الكثير من المباريات العالمية والمحلية من خلال صورة واضحة وجودة عالية، تقوم بالتغطية الحصرية لجميع البطولات، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الحديثة الخاصة بالقناة والتي يمكنكم استقبالها في السطور الأتية.
تردد قناة BeIN SPort عبر النايل سات
- التردد الخاص بالقناة: 11054.
- الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.
- مؤشر تصحيح الخطأ: 3/2.
- معامل الترميز الحديث: 27500.
قناة BeIN SPort عبر ترددها الجديد علي العرب سات
- يتم بث القناة من خلال التردد التالي: 12379.
- علي معامل الاستقطاب: أفقي.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- تصويب الخطأ: 4/3.
كيفية ضبط الترددات الجديدة بقناة BeIN SPort علي جهاز الاستقبال
من اجل تثبيت قناة بي إن سبورت والحصول علي افضل جودة واعلي تقنية يرجي اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولي: انقر علي زر ON لفتح جهاز التلفاز.
- الخطوة الثانية: ينبغي الضغط علي خانة قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.
- الخطوة الثالثة: انقر علي زر التثبيت اليدوي.
- الخطوة الرابعة: ثم اضغط علي زر إضافة قناة جديدة.
- الخطوة الخامسة: حدد القمر الصناعي، ثم ادخل البيانات التالية، التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.
- الخطوة السادسة: اضغط علي زر البحث، ثم انتظر كي يتم تحميل القناة عبر القائمة.
- أخيرا: مجرد أن يتم إظهار تردد القناة علي القائمة، انقر علي زر حفظ القناة.