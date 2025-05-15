نقدم لكم القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب 2025، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب مصر للشباب ونظيره المغربي في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو الجاري، يسعى الفراعنة الصغار لتحقيق الفوز والعبور إلى المباراة النهائية المقرر اقامتها في الثامن عشر من الشهر الجاري، في ظل حالة الفرح من الصعود الى نهايات كاس العالم للشباب في شيلي بعد ان تمكن من الصعود على حساب المنتخب الغاني في المباراة التي شهدت تعادل الفريقين بهدفين لكل منها ثم حسمها المنتخب المصري بضربات الترجيح.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب 2025

تُبث مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب عبر عدة قنوات رياضية منها المجانية ومنها المشفرة، حيث ستنقل المباراة على قناة “أون تايم سبورت” بالتردد الأرضي داخل مصر، بالإضافة إلى شبكة “بي إن سبورت” الفضائية التي تمتلك حقوق بث البطولة في المنطقة العربية.

مشوار منتخب مصر للشباب في كأس أمم إفريقيا

بدأ منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بأداء غير جيد، حيث فاز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ثم تعرض لهزيمة ثقيلة أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبيًا مع زامبيا ويختتم الدور بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف، ليضمن تأهله كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ليصعد المنتخب المصري الى ربع نهائي البطولة ليواجهه المنتخب الغاني، من خلال هذه المواجه تمكن المنتخب المصري رسميا من حجز المشاركة في كأس العالم للشباب القادمة في شيلي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب 2025.