“هل تأجلت فعلا” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية

يعتبر موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس من أكثر ما يبحث عنه الجمهور في الوطن العربي، حيث تكون تلك المسلسل من أبرز وأهم المسلسلات التركية التي حققت شعبية كبيرة من المشاهدين حول العالم، وذلك لأن الأحداث تدور حول مؤسس الدولة العثمانية وهو المؤسس عثمان بن أرطغول ومواجهته للأعداء من التتار والمغول، فيما زاد البحث والتساؤلات الدقائق الماضية حول مواعيد عرض الحلقة المقبلة وبالأخص بعد أنباء تأجيلها وهو ما نقدمه لكم السطور المقبلة فابقوا معنا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

من المنتظر بأن يكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بعدما تم تأجيلها بسبب مباراة كأس تركيا، ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو الحالي وتعرض مدبلجة على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، وكذلك تعرض يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو الحالي على شاشة قناة الفجر الجزائرية وتكون مترجمة إلى اللغة العربية وتعرض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا، فيما تعرض المسلسل على عدد من المنصات الإلكترونية ومنها قصة عشق ومنصة نور بلاي وقناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

تردد قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس عبر إدخال البيانات المقبلة في جهازك:

قناة ATV التركية نايل سات

التردد يكون: 10796.

الترميز هو: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

أما الاستقطاب: عمودي.

قناة الفجر الجزائرية نايل سات