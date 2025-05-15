“الأطفال مبسوطين بالأغاني طول اليوم” استقبل تردد وناسة بيبي 2025 على النايل سات والعرب سات

تبحث الكثير من الآمهات الفترة الماضية عن تردد وناسة بيبي 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر قناة وناسة من أهم قنوات الأطفال والتي تعرض محتوى مميز مناسب لكافة الفئات العمرية ويساهم في تعزيز القيم الأخلاقية لديهم، كما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت عند متابعتها فيما يتم ضبط القناة دون دفع أي رسوم أو اشتراك ويعرض محتواها أيضا على مدار اليوم دون انقطاع.

تردد وناسة بيبي 2025 نايل سات

يمكن ضبط تردد وناسة بيبي 2025 على النايل سات من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز التليفزيون الخاص بك:

القمر الصناعي يكون هو نايل سات.

التردد الجديد يكون هو 11470.

يكون معدل الاستقطاب عبر عمودي.

فيما يكون معدل الترميز هو 27500.

كذلك معدل تصحيح الخطأ من خلال 5/6.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

كذلك يمكنكم ضبط تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات من خلال البيانات المقبلة وإدخالها في جهازك:

القمر الصناعي يكون هو عرب سات.

التردد الجديد يكون هو 11270.

يكون معدل الاستقطاب عبر عمودي.

فيما يكون معدل الترميز هو 27500.

كذلك معدل تصحيح الخطأ من خلال 3/4.

خطوات تنزيل قناة وناسة على التليفزيون

يمكنكم الآن تنزيل تردد قناة وناسة على التليفزيون وذلك من خلال اختيار أي من الأقمار الصناعية ثم اتباع بعض من الخطوات التي جاءت كما يلي: