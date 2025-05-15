انخفاض ملحوظ في سعر الذهب اليوم عيار 21 في العراق .. تحديث لحظة بلحظة

شهد سعر جرام الذهب اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في العراق حالة من الانخفاض منذ بداية التعاملات اليومية في حالة البيع والشراء وفقا لاخر تحديثات له وقد يأتي تلك الانخفاض في حالة البيع والشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في العراق

سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في منتصف التعاملات اليومية لجميع الأعيرة بعد آخر انخفاض له نحو الآتي

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في منتصف التعاملات اليومية في العراق وصل إلى 133700 دينار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق نحو 117000 دينار.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في أسواق العراق في منتصف التعاملات إلى 100300 دينار.

سجلت سعر أوقية الذهب اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في العراق نحو 4160000 دينار.

سعر الذهب عالميا

هناك بعض التفاصيل التي تخص سعر الذهب عالميا هذا اليوم بعد آخر تراجع وصل له على عكس الأيام القليلة الماضية وهذه التفاصيل هي