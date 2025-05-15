حالة الطقس اليوم في الجزائر تسجل درجات حرارة منخفضة وأمطار مستمرة على بعض الولايات

تم الإعلان عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 15 من مايو بداية من الشمس إلى غروب الشمس لدرجة الحرارة العظمى والصغرى وقد تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 13 إلى 19 درجة مئوية للصغرى وما بين 17 إلى 25 درجة مئوية القصوى.

حالة الطقس اليوم في الجزائر

وصلت حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في الجزائر لدرجة الحرارة الصغرى والعظمى إلى الآتي

شهدت حالة الطقس الصغرى اليوم في الجزائر 13 درجة مع غروب الشمس.

درجة حرارة الطقس القصوى 19 درجة مئوية مع شروق الشمس وهو مائل إلى البرودة.

حالة الطقس في الجزائر في الأيام القادمة

تصل درجة الحرارة الصغرى والعظمى في الجزائر في الأيام القليلة القادمة إلى الآتي