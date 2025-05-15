عامل كام انهاردة!.. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية بعد الانخفاض الاخير

شهد سعر جرام الذهب اليوم الخميس الموافق 15 من مايو منذ بداية التعاملات اليومية حالة من الانخفاض لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 في حالة البيع والشراء على عكس الأيام القليلة الماضية التي شهد أقصى ارتفاع له وذلك وفقا لاخر تحديث في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس الموافق 15 من مايو منذ بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة نحو الآتي

سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات اليومية نحو 5109 جنيه

سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس الموافق 15 من مايو عيار 21 نحو 4470 جنيه

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 نحو 3831 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 14 سجل اليوم نحو 2980 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 15 من مايو نحو 35760 جنيه.

وصل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 3177,2 دولار للبيع و3176,91 دولار للشراء.

مصنعية الذهب

تختلف أسعار الذهب لجميع الأعيرة عند إضافة قيمة الضريبة والمصنعية إليه ويصل سعر الذهب إلى الآتي