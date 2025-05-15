تراجع سعر طن الحديد اليوم في شركة عز للحديد والصلب .. بتاريخ يوم 15 من مايو 2025

استقر سعر طن الحديد اليوم الموافق 15 من مايو في بداية التعاملات اليومية في السوق المصري ومعظم الشركات المصرية ويمكن أن يتغير سعر الشراء على مدار اليوم لمواد البناء بناء على تغيرات العوامل المسئولة في تغيير سعرهم.

سعر طن الحديد اليوم

استقر سعر طن الحديد اليوم الخميس الموافق 15 من مايو إلى أن سجل سعره في معظم الشركات المصرية نحو الآتي

سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 39000 جنيه وقد ظل ذلك السعر ثابت عند أعلى وأدنى سعر دون أي تغييرات.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 38000 جنيه وهذا السعر ثابت على مدار اليوم.

وصل سعر طن حديد العتال اليوم الخميس في بداية التعاملات اليومية نحو 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 38500 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية اليوم نحو 37500 جنيه

سعر طن حديد المراكبي اليوم الخميس سجل نحو 37500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل سجل نحو 37500.

سعر طن حديد الكومي اليوم سجل نحو 36000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي اليوم سجل نحو 36000 جنيه.

سعر طن حديد سرحان سجل اليوم نحو 37000 جنيه.

سعر طن حديد العصري اليوم الخميس سجل نحو 37500 جنيه.

سعر الاسمنت اليوم الخميس

استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في معظم الشركات إلى أن وصل سعره نحو الآتي