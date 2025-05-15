هام للعراقيين .. صرف 25.000.000دينار للموظفين والمتقاعدين سلفة الرافدين

يقدم مصرف الرافدين العديد من التمويلات والسلف المختلفة التي يحتاج إليها العملاء سواء كانوا موظفين أو متقاعدين، نظير أن هذه السلف تبدأ من 5 لـ 25 مليون دينار عراقي، ناهيك عن أن ذلك يتوقف على مقدار الراتب الشهري الذي يتحصل عليه العميل، بالإضافة إلى أن السلفة تكون بضمان الماستر كارد التي يتم صدورها من قبل المصرف، مع وجود تسهيلات كبيرة أمام العملاء راغبي الحصول على القروض الميسرة خلال السطور التالية.

التقديم على سلف الرافدين في العراق

وأكد المصرف أن السلفة تشمل الموظفين والمتقاعدين، أن الأولوية في صرف السلف تكون لمن ليس في ذمتهم سلف أو تمويلات في السابق وكذلك المتقدمين عليها للمرة الأولى، نظير أن يتم توسيع قاعدة شمول كافة المستلفين مسبقًا بالسلف التكميلية بعد إنجاز المرحلة الأولى من التقديم الإلكتروني، حتى أن ذلك يتوقف على التوقيتات وكذلك الجداول الزمنية التي يتم تحديدها لهذا الغرض.

دراسة طلبات سلف الرافدين في العراق

وأشار المصرف، إلى أن التقديم على السلف يكون عبر الذهاب إلى تطبيق مصرف الرافدين وذلك من خلال أجهزة الهواتف أو بزيارة أقرب فرع من فروع المصرف من أجل التقديم الإلكتروني على السلفة، مؤكدًا أن قيمة السلفة تبدأ من 5 لـ 25 مليون دينار عراقي، مضيفًا أن الإجراءات التي تتم على تقديم السلف تخضع إلى دراسة ومراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة راغبي الحصول على السلف المالية، كما يتم تجاوز العقبات الروتينية التي من شأنها أن تعرقل سير إنجاز المعاملات والعمل على عدم الإلتفات إلى البيروقراطية والمحسوبية والعديد من عمليات التزوير والتلاعب.

مستندات سلفة الرافدين في العراق

أما عن المستندات الواجب مراعاتها لكي تقوم بالتقديم على سلفة الرافدين داخل الدولة العراقية بما يشمل جميع الموظفين والمتقاعدين بالعراق، فجاءت كما يلي:-