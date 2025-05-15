موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 بعد التأجيل هتكون امتى؟! .. اعرف حالًا

يبحث الكثير من عشاق مسلسل المؤسس عثمان عن مواعيد عرض الحلقة 192 منه من أجل متابعة الأحداث المثيرة التي حدثت في تطور درامي، كما يمكن متابعة المسلسل مترجم إلى اللغة العربية عبر قناة اي تي في التركية أو قناة الفجر الجزائرية الناقلة له في المواعيد المحددة له.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

تم الكشف عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان الحلقة 192 على بعض القنوات الناقلة له هذه المواعيد هي

من المقرر أن كان يتم عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان في يوم الأربعاء الموافق 14 من مايو عبر قناة اي تي في التركية إلا أنه تضارب البث مع مباراة نهائي كأس تركيا إلى تأجيل.

الموعد الجديد لعرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان سوف يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من مايو وهذا ما أكدته التقارير الإعلامية والمصادر المقربة.

تردد قناة atv التركية الناقلة للمسلسل

يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحميلها وضبطها لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 وهذا التردد هو

تردد قناة أي تي في هو 10796

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

جودة القناة HD

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة أي تي في التركية على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية لعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد يكون كالآتي