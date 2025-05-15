متاحة الآن “فرصة لن تتكرر” .. شهادات البنك الاهلي المصري بعائد خيالي 2025

أعلن البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له في منتصف الشهر الماضي عن خفض سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2٪ لكي يصبح شهر العائد الخاص بالايداع إلى 25٪ كما تم إلغاء الشهادات السنوية وأصبحت متوفرة الشهادات البلاتينية التي تصل مدتها إلى ثلاثة سنوات فقط.

شهادات البنك الاهلي المصري

تم الإعلان عن الشهادات المتاحة في البنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض بإلغاء الشهادات السنوية وهذه الشهادات المتاحة هي

شهادة الادخار البلاتينية ذات الأجل الثلاث سنوات بنسبة تصل إلى 21,5٪ شهريا

يمكن الادخار في تلك الشهادة بحد أقصى يصل إلى 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت وهي يتم الاستثمار فيها لمدة ثلاثة سنوات والعائد الجديد يصل إلى 19,5٪ بدأت من 21,5٪ سنويا.

شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتغير وتم تعديل العائد المتغير بانخفاض قدره 2,25٪.

يصل العائد في شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل ثلاثة سنوات بنسبة تصل إلى 25,25٪ ربع سنوي بدلا من 27,5٪ ويمكن الادخار بها بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها.

قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في آخر اجتماع لها في منتصف الشهر الماضي بعض القرارات الهامة التي تخص الإيداع والإقراض وهي