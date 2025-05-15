لأصحاب الأيفون .. تحديث ios 18.5 features الجديد وخطوات تنزيله للهاتف

انتقل التحديث إلى مستخدمي جهاز الايفون ويمكن تحديثه بكل سهولة من خلال إعدادات الهاتف ويرجى متابعة التحقق وقد يستغرق الهاتف للوصول إلى تلك التحديث بعض الوقت كما يحمل تلك التحديث العديد من المميزات التي تم إضافتها على جهاز الآيفون ويمكن الاستمتاع بها في حالة تنزيل التحديث عبر الهاتف.

ios 18.5 features

يمكن تنزيل تحديث iOS 18.5 features على جهاز الآيفون من خلال اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الإعدادات الخاصة بجهاز الآيفون.

الانتقال إلى كلمة عام ثم كلمة تحديث البرنامج من الخيارات المتاحة في قائمة إعدادات الهاتف.

النقر على كلمة تنزيل ثم كلمة تثبيت.

في حالة إذا كان لديه بطارية كافية قبل Wi fi فيلزم التأكد من أن الجهاز متصل بشبكة المتابعة.

تفاصيل تحديث iOS 18.5 features

هناك بعض التفاصيل التي تخص التحديث الجديد على جميع هواتف آيفون وهو iOS 18.5 features وهذه التفاصيل هي