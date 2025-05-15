صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك الصحيحة وكيفية أداء الصلاة

عيد الأضحى المبارك هو احد العيدين عند المسلمين والعيد الأخر عيد الفطر المبارك حيث يوافق عيد الأضحى المبارك يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ذلك بعد انتهاء وقفه يوم عرفه وسمي يوم وقفه عرفات بهذا الاسم وذلك لوقف جميع الحجاج علي جبل عرفات ليتعارفوا علي بعضهم البعض ويأتون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء هذا الركن الأعظم من اجل مناسك الحج، ينتهي يوم الثالث عشر من ذي الحج، بالإضافة إلي أن عيد الأضحى هو ذكري قصة سينا إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره الله تعالي بذبح ابنه إسماعيل، بعد تصديقهما هذه الرؤيا وتصديق أوامر الله أمره الله بذبح أضحية بدلا من ابنه لذا تعتبر الأضحية سنه مؤكدة علي جميع المسلمين المقتدرين بأدائها، عبر السطور التالية سنوضح لكم صيغ التكبيرات إليكم التفاصيل.

صيغ تكبيرات عيد الأضحى

( الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر. ولله الحمد). ( الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلي اللي علي محم وعلي اله وصحبة وسلم تسليما كثيرا). ( الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا اله إلا الله وحدة صدق وعدة ونصر عبدة واعز جنده وهزم الأحزاب وحدة، لا اله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كرة الكافرون، اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد وعلي أصحاب محمد وعلي أنصار محمد وعلي أزواج محمد وعلي ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا).

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد ركعتان يكبر في الأولي سبعا سوي تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، في الثانية يكبر خمسه سوي تكبيرة القيام.