بشرى طال انتظارها لمعلمي الحصة.. وزارة التربية والتعليم تعلن رفع الحد الأقصى لعمر المتقدمين لمسابقة معلم مساعد

في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف المعلمين المؤقتين أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن قرار جديد من شأنه أن يمنح الفرصة لشريحة أوسع من معلمي الحصة، حيث تم الاتفاق بشكل رسمي على رفع الحد الأقصى لعمر المتقدمين في مسابقة “معلم مساعد” ليصل إلى 45 عامًا بدلاً من الحد السابق، وذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ضوابط إعلان مسابقة معلمى الحصة

من جانبه أكد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا القرار جاء تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها معلمو الحصة خلال السنوات الماضية في سد العجز الذي عانت منه المدارس بمختلف المحافظات، وأشار إلى أن الوزارة تثمن الدور البارز لهؤلاء المعلمين وتسعى لتمكينهم من التثبيت والعمل بشكل دائم بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية.

شروط مسابقة معلمى الحصة

وأوضح الوزير أن هذه المسابقة ستكون مخصصة حصريًا لمن سبق له العمل بنظام الحصة داخل المدارس الحكومية ومسجل بالفعل بقاعدة بيانات معلمي الحصة لدى الوزارة، وستتولى الوزارة مراجعة كشوف المتقدمين التي سيوافي بها الجهاز عقب إغلاق باب التقديم، لضمان استيفاء الشروط ووجود الأسماء ضمن السجلات الرسمية.

تيسيرات جديدة في نظام الامتحان الإلكتروني

في السياق ذاته أعلن المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إجراء تعديلات على محتوى الامتحان الإلكتروني المخصص للمتقدمين في هذه المسابقة، ولفت إلى أنه سيتم استبعاد اختبار اللغة الإنجليزية لمن لا يتقدم لشغل وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، بهدف التيسير على المتقدمين وتقليل الأعباء أثناء الامتحان، وأكد رئيس الجهاز أن المؤسسة تسعى دومًا لدعم وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعليم والمعلمين على رأس أولويات الجهاز لما لهم من دور محوري في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

موعد إعلان مسابقة معلم مساعد

واختتم اللقاء بالإعلان عن أن موعد طرح مسابقة معلم مساعد سيكون خلال شهر يونيو المقبل، على أن يتم تحديد الشروط الكاملة وآليات التقديم ومواعيد الامتحانات الإلكترونية بشكل رسمي في الإعلان المنتظر.