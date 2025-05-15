برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني ويتنافس مع ريال مدريد! .. بفارق 4 نقاط

تم الإعلان عن ترتيب الدوري الاسباني هذا العام ومباريات الدوري الإسباني التي سوف تقام بدء من مساء يوم الخميس الموافق 15 من مايو وحتى الايام القليلة الماضية لتحسين مركزهم في الجدول.

ترتيب الدوري الاسباني

يتمثل ترتيب الدوري الاسباني في الجدول الآتي

برشلونة دوري ابطال اوروبا لعب 35 وعدد نقاط 82.

ريال مدريد لعب 36 وعدد نقاط 78.

اتلتيكو مدريد لعب 35 وعدد نقاط 70.

اتلتيكو بلباو لعب 35 وعدد نقاط 64.

فياريال لعب 36 وعدد نقاط 64.

ريال بيتيس لعب 35 وعدد نقاط 58.

سيلتا فيجو لعل 36 وعدد نقاط 52.

رايو فاييكانو لعب 36 وعدد نقاط 47.

ريال مايوركا لعب 36 وعدد نقاط 47.

اوساسونا لعب 35 وعدد نقاط 45.

فالنسيا لعب 36 وعدد نقاط 45.

جيرونا لعب 36 وعدد نقاط 43.

إشبيلية لعب 36 وعدد نقاط 41.

خيتافي لعب 35 وعدد نقاط 39.

إسبانيول لعب 35 وعدد نقاط 39.

لاس بالماس لعب 36 وعدد نقاط 33.

بلد الوليد لعب 36 وعدد نقاط 16.

مباريات الدوري الاسباني

هناك العديد من المباريات التي سوف تقام في الدوري الاسباني بدء من مساء يوم الخميس الموافق 15 من مايو وهذه المباريات هي