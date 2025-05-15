عودة ذروة الشتاء .. معهد الرصد الجوي يحذر من أمطار رعدية غزيرة تضرب البلاد لمدة 24 ساعة

رصد معهد الرصد الجوي المواطنين أمطار رعدية تتسبب في اضطراب حالة الطقس تونس خلال الساعات المقبلة، فقد جاء البيان التحذيري يتضمن ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل الفلاحين والعاملين في الموانيء وعلى متن السفن وكذلك المواطنين والعمال والمارين في الشوارع والطرقات حفاظا على السلامة العامة، حيث تستمر الموجه المطرية لعدة ساعات متواصلة ويتبعها ظواهر جوية مصاحبة لا تقل في الخطورة، ومن خلال المقال التالي نوضح تفاصيل البيان التحذيري.

أمطار رعدية

جاء البيان التحذيري من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكذلك معهد الرصد الجوي يتضمن رصد موجه مطرية غزيرة تضرب البلاد من الجهة الشرقية والجهة الغربية بكثافة مطرية تتراوح بين 30 ملم و 50 ملم وذلك بدءا من الساعات الأخيرة من مساء يوم الأربعاء الموافق لتاريخ الرابع عشر من شهر مايو الميلادي 2025 على أن تستمر التساقطات المطرية حتى تاريخ الخامس عشر من مايو 2025 وهو الموافق لليوم الخميس، اي تستمر الخطورة 24 ساعة.

وتشهد مناطق الشمال والوسط والجنوب الشرقي وجهة الساحل والوطن القبلي وزغوان والقيروان الأمطار الغزيرة وذلك في وقت الذروة حيث تتراوح كثافة التساقطات المطرية اليوم بين 40 ملم و 60 ملم وتصل وقت الذروة إلى 80 ملم، فيما رصد معهد الرصد الجوي أيضا حركة الرياح السريعة النشطة التي تعد من الظواهر المصاحبة والتي تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر لكل ساعة وتأخذ اتجاه الجنوب، وايضا انخفاض ملموس في درجات الحرارة في مناطق الشمال والوسط.

تحذيرات معهد الرصد الجوي

أطلق معهد الرصد الجوي التونسي تحذيرات شديدة اللهجة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتتضمن تلك التحذيرات التعليمات التالية: