تنزيل سريع الآن .. تثبيت تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات 2025

تعتبر قناة كراميش من أهم القنوات العربية التي تقدم البرامج الخاصة بالأطفال والصغار في كل مكان داخل حدود الوطن العربي بالإضافة إلى جودتها العالية من حيث الصوت والصورة وأشارتها القوية على مدار أربعة وعشرون ساعة لذلك ترغب الأمهات في معرفة التردد الخاص بها بتحميلها والاستمتاع بمشاهدتها من قبل الأطفال.

تردد قناة كراميش

تبحث العديد من السيدات عن تردد قناة كراميش من أجل ضبطها على القمر الصناعي نايل سات وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة 11430.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن ضبط قناة كراميش على الرسيفر لمشاهدة المحتوى المميز الخاص بالصغار على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون انقطاع على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد

تردد القناة 11390.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

خطوات ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يمكن مشاهدة قناة كراميش بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من خلال ضبط القناة بالطريقة التالية: