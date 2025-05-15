تابع الدوري العراقي بجودة HD الآن على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2025

تزايد البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لمشاهدة المحتوى الذي تقوم بتقديمه، حيث أنها تعتبر واحدة من أهم القنوات العراقية المخصصة في نقل المباريات الرياضية

تردد قناة الرابعة العراقية

لضبط قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيجب إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11678.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

يمكن ضبط قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي:

تردد القناة 10850.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة hd.

خطوات ضبط قناة الرابعة الرياضية العراقية

يمكن ضبط قناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: