ارتفاع كبير جدًا في الليره السورية مقابل الدولار .. نتيجة رفع العقبات عن سوريا!

ارتفع سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال الساعات الأخيرة الماضية وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الدولية على سوريا وذلك خلال زيارته للملكة العربية السعودية خلال جولته العربية في دول الخليج وقام الرئيس السور أحمد الشرع بالاجتماع مع الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي ، وتعمل الحكومة السورية في الوقت الحالي على وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد السوري ومع رفع العقوبات عن سوريا ارتفع الليرة السورية مقابل الدولار في جميع البنوك السورية وخلال السطور التالية نكشف المزيد حول الليره السورية مقابل الدولار.

الليره السورية مقابل الدولار

سجل سعر الليره السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 في البنك المركزي السوري 11800 ويعتبر هذا الانخفاض في سعر الدولار مقابل الليرة السورية أول انخفاض خلال الأعوام الماضية وذلك بعد سقوط نظام الأسد ، ويسير الرئيس السوري أحمد الشرع بخطوات واضحة بالتعاون مع الدول العربية للنهوض بالاقتصاد السوري وجاء قرار رفع العقوبات عن سوريا للنهوض بالاقتصاد السورية ودعم سوريا أمنيًا واقتصاديًا ، كما سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية 9435 كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 40024 وذلك في البنك المركزي السوري.

رفع العقوبات عن سوريا

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن الليرة السورية مقابل الدولار وذلك بعد قرار رفع العقوبات عن سوريا بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب في السعودية وبطلب ولي العهد محمد بن سلمان ولم تصدر الإدارة الأمريكية أي قرارات حول رفع العقوبات عن سوريا لكن الرئيس الأمريكي يمتلك الكثير من الصلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها وهناك الكثير من العقوبات التي تم فرضها على سوريا خلال حكم بشار الأسد خلال السنوات الماضية.