انخفاض مستمر في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ! .. مؤشر لنجاح الاقتصاد المصري

شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في حالة البيع والشراء بعد آخر ارتفاع وصل له منذ أيام قليلة ماضية، ومن المحتمل حدوث تغيرات في سعره على مدار اليوم تأثرا بعوامل التغيير في سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصرى نحو الآتي

يجلب سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في البنك المركزي المصري نحو 50,36 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في نفس اليوم في بداية التعاملات اليومية في البنك المركزي المصري في حالة البيع نحو 50,46 جنيه.

سعر الدولار في معظم البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في حالة البيع والشراء في معظم البنوك المصرية بعد آخر استقرار أمام الجنيه المصري نحو الآتي