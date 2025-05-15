انخفاض مستمر في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ! .. مؤشر لنجاح الاقتصاد المصري

شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في حالة البيع والشراء بعد آخر ارتفاع وصل له منذ أيام قليلة ماضية، ومن المحتمل حدوث تغيرات في سعره على مدار اليوم تأثرا بعوامل التغيير في سعر الصرف.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصرى نحو الآتي
- يجلب سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في البنك المركزي المصري نحو 50,36 جنيه للشراء.
- كما سجل سعر الدولار في نفس اليوم في بداية التعاملات اليومية في البنك المركزي المصري في حالة البيع نحو 50,46 جنيه.
سعر الدولار في معظم البنوك المصرية
سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 15 من مايو في حالة البيع والشراء في معظم البنوك المصرية بعد آخر استقرار أمام الجنيه المصري نحو الآتي
- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر سجل اليوم نحو 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية سجل اليوم نحو 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أو ما يسمى cib سجل نحو 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأربعاء في بداية التعاملات اليومية نحو 50,36 جنيه للشراء و50,46 جنيه للبيع.