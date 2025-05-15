عاجل .. انخفاض وتراجع في سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم 15 مايو 2025

أعلنت محلات الصاغة اليوم الموافق 15 من مايو 2025 الموافق يوم الخميس، عن أخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم وأكدت أنه الاسعار في انخفاض ملحوظ عن ما تم تسجيله في الايام الماضية وبالتحديد بالأمس الموافق يوم 14 من مايو 2025، لذلك سوف نكشف لكم عن تفاصيل الاسعار الجديدة التي تم تسجيلها اليوم لأسعار الجرامات بالمصنعية وبدون مصنعية لمختلف أنواع الذهب، دعونا نكشف لكم عبر التالي.

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم

أعلنت محلات الصاغة في صباح اليوم عن بشرى سارة لجميع المصريين، ليكون سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في تراجع وانخفاض، ليكون الاسعار التي تم تسجيلها في تاريخ يوم 15 من مايو 2025، لذلك دعونا نكشف لكم عن تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية:

تم تسجيل سعر الجرام الواحد من عيار 24 ليكون بقيمة 5137 جنية مصري.

بينما تم تسجيل سعر الجرام الواحد من عيار 21 في مصر، ليكون بقيمة 4495 جنية مصري.

حيث تم تسجيل سعر الجرام الواحد من عيار 18 في مصر، ليكون قيمة 3853 جنية مصري.

حيث تم تسجيل سعر الجرام الواحد من عيار 14 اليوم في مصر، فأنه يسجل قيمة 2997 جنية مصري.

بالإضافة إلى تلك التفاصيل فقد تم تسجيل سعر الجرام الواحد من عيار 10 في مصر فقد يكون بقيمة 2140 جنية مصري.

سعر الوقية الذهبية اليوم

كشفت محلات الصاغة اليوم الموافق 15 من مايو 2025، عن سعر وقية الذهب اليوم في مصر بعد الانخفاض التي تم ملاحظته ويكون سعرها يصل إلى 159783 جنية مصري.