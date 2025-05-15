توم وجيري رجعوا تاني.. ثبت تردد CN بالعربية على النايل سات والعرب سات وتابع الجديد

قناة CN العربية تعتبر من اهم القنوات الفضائية الناقلة للبرامج الكرتونية من خلال استخدام اعلي واحدث التقنيات التي تناسب عقول الصغار، تميزت هذه القناة بأنه يتم بث محتوياها علي مدار 24 ساعه دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي تشتت انتباه الأطفال، كما تبث البرامج المختلفة والتي منها الترفيهية، الثقافية، التعليمية، الأخلاقية بالإضافة إلي كافة وسائل التسلية التي يتم استخدامها عبر شاشاتها منذ أن تم الإعلان عن تغير تردداتها وتحديثها علي جودة HD يريد العديد من المتابعين لها بمعرفة تردداتها الحديثة، لذا سنوضحها لكم عقب السطور الآتية من هذا الموضوع.

تردد قناة CN بالعربيه علي النايل سات

تردد القناة الجديد: 11277.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

علي الترميز: 27500.

مؤشر التصويب: 4/3.

جودة القناة: HD.

التردد الجديد بقناة CN بالعربية عبر العرب سات

تم تعديل تردد القناة: 11747.

من خلال معالم الاستقطاب: عمودي.

علي مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر التصحيح: 4/3.

جودة القناة: HD.

خطوات تنزيل قناة CN علي جهاز الاستقبال

لكل من يسال علي الترددات الجديدة بقناة cN العربية من اجل تنزيل القناة علي شاشات التلفاز والتي جاءت خطواتها علي النحو التالي:

أولا: انقر علي القائمة الرئيسية ثم اضغط علي قائمة الإعدادات.

ثانيا: قم بالضغط علي اختبار خدمة التثبيت اليدوي.

ثالثا: يتطلب اختيار قمر صناعي والمسؤولة علي بث تردد القناة.

رابعا: اكتب التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ الخاص بها.

خامسا: اضغط علي زر البحث، انتظر حتي يتم إظهار التردد علي القائمة.

أخيرا: اضغط علي أيقونة الحفظ.

خصائص قناة CN العربية الحديثة