مفاجأة مثيرة.. المؤسس عثمان Kuruluş Osman الحلقة 192 بجودة عالية على القناة الناقلة

بالأمس كان ينتظر مشاهدي المسلسل التاريخي قيامة عثمان الحلقة 192 والتي تم ترويج الإعلانات عنها بأنها مليئة بالمشاهد المروعة، حيث كان من المنتظر أن يتم بثها عبر قناة ATV التركية يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا، لكن تم تأجيله بسبب مباريات كأس تركيا ومن المقرر أن يتم بث الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء بتاريخ 21 مايو 2025 علي قناة ATV التركية، كما يتم عرض المسلسل علي قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 22 مايو، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة من حيث عرض الترددات الحديثة بنقل المسلسل وأيضا المواقيت التي يتم من خلالها بث الحلقة 192 القادمة ابقوا معانا.

تردد قناة ATV التركية عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 10796.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر معدل تصويب: 6/5.

ترميز القناة: 27500.

قناة ATV التركية عبر ترددها علي العرب سات

تم تحديث تردد القناة: 12692.

من خلال معامل الاستقطاب : عمودي.

علي معدل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

توقيت بث مسلسل قيامة عثمان، القنوات الناقله له