مع أخر تعاملات الأسبوع .. محلات الصاغة تكشف عن سعر الذهب gold prices في السعودية

عمليات البحث مازالت مستمرة لمعرفة أخر تحديث في سعر الذهب اليوم gold prices، بداخل المملكة العربية السعودية لذلك قررنا أن نكشف لكم عن أخر تحديث لتعاملات اليوم في نهاية الأسبوع الموافق تاريخ 15 من مايو 2025 الموافق يوم الخميس، ولذلك فقد سوف نكشف لكم عن سعر الجرام الواحد وأسعار السبائك لعيار 24، لذلك دعونا نكشف لكم عن تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية.

gold prices

ترغب في معرفة سعر جرام الذهب اليوم gold prices في المملكة العربية السعودية، لذلك ينبغي عليك معرفة التفاصيل من خلال التالي:

تم تسجيل سعر عيار 24 اليوم ليكون للبيع بقيمة 383.11 ريال سعودي، بينما تم تسجيله للشراء ليكون بقيمة 394.60 ريال سعودي.

ريال سعودي، بينما تم تسجيله للشراء ليكون بقيمة ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل سعر الجرام الواحد من عيار 22 فأنه أصبح بقيمة 351.18 ريال سعودي للبيع وللشراء تم تسجيله بسعر 361.72 ريال سعودي.

حيث تم تسجيل سعر الجرام الواحد من عيار 21 فأنه تم تسجيله بقيمة 335.22 ريال سعودي للبيع والشراء قد يكون بسعر 345.28 ريال سعودي.

سعر الجنية الذهب في السعودية

أعلنت محلات الصاغة اليوم الموافق 15 من مايو 2025 عن سعر الجنية الذهب في المملكة العربية السعودية، وقد تم تسجيل سعر الجنية الذهب ليكون بقيمة 3,064.86 ريال سعودي، كما تم تسجيله للشراء فأنه يكون بقيمة 3,156.81 ريال سعودي.

سعر السبائك اليوم

تم تسجيل أسعار السبائك اليوم في السعودية بتاريخ يوم 15 من مايو 2025، فأنه يكون سعر السبيكة لعيار 24 اليوم بقيمة 957.77 ريال سعودي لوزن 2.5 جرام للبيع، بينما يكون للشراء فأنها تصبح بقيمة 986.50 ريال سعودي.