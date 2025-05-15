مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 “kuruluş osman” في هذا الموعد

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان عن تأجيل الحلقة 192 من الموسم السادس، تزامنًا مع مباريات كأس تركيا، حيث إن المسلسل في مجملة حاز على شعبية هائلة في تقديم باقة كبيرة من الحلقات التي تضمن الكثير من الأحداث المشوقة والمثيرة، كونه يقدم قصة السيد عثمان، الذي تمكن من تأسيس الدولة العثمانية، وسط جهود جبارة بالمحاربين، وعليه يمكنك معرفة موعد بث الحلقة الجديدة بعد تأجيلها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

بعد طول انتظار وتأجيل للحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان، فمن المؤكد بأن تُذاع الأسبوع المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا، فيما تُعاد الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية، بالإضافة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي المعنية ببث الحلقات أول بأول، بحيث يُشاهدها أكبر عدد من عشاق المؤسس عثمان.

قائمة بأبطال مسلسل عثمان

وعن الأبطال المشاركين في مسلسل المؤسس عثمان، فمن بينهم الأتي:-

نور سونماز.

جلال أل.

الفنان بوراك أوزجيفيت.

الفنان عائمة جول.

ايمره باسالاكغ.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل حلقات المؤسس عثمان أول بأول مترجمة إلى اللغة العربية، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-