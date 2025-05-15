حدثها الآن .. تحديث البطاقة التموينية العراقية 2025 “لضمان استمراريه الدعم الشهري”

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن أهمية تحديث البطاقة التموينية للمواطنين في العراق، وكشفت أنه يجب على المواطنين بالكامل أن يقوموا بتحديث البطاقة التموينية في المواعيد المخصصة لها وهذا نظرًا لاستمراريه الحصول على الدعم الشهري، لذلك سوف نكشف لكم عن خطوات تحديث البطاقة لجميع المواطنين في عموم المحافظات من خلال الأسطر التالية.

تحديث البطاقة التموينية

إذا كنت ترغب في معرفة خطوات تحديث البطاقة التموينية العراقية، فقد ينبغي عليك أن تتبع بعض النقاط الهامة ومن أهمها هو رابط المنصة التي من خلالها سوف تتمكن من تحديث البطاقة بشكل صحيح، وتتمثل لكم الخطوات في التالي:

أولًا يجب عليك أن تقو بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة أور العراقية.

قم بالتسجيل والدخول على المنصة.

في الخطوة التالية عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعدها قم باختيار تحديث البطاقة التموينية.

سوف يتطلب منك إدخال بياناتك في الخانات المخصصة بشكل صحيح.

في الخطوة التالية ينبغي عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة تحديث البطاقة.

وتكون بالفعل قمت بتحديث البطاقة بشكل صحيح.

شروط تحديث البطاقة التموينية

إذا كنت ترغب في معرفة أهم شروط تحديث البطاقة التموينية لكي يستمر الدعم إليك، فقد يجب معرفة التفاصيل من خلال التالي: