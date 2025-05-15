عائد شهري ثابت.. شهادات البنك الأهلي تقدم هدية جبارة للمواطنين

يبحث العديد من المواطنين عن شهادات البنك الأهلي، كونها من أفضل وأسهل طرق الاستثمار والحفاظ على الأموال، حتى أن هذه الشهادات الاستثمارية تأتي بعوائد تصل إلى 28%، فيما أنها باب الادخار الملائم والأمن ذات المستويات العالية من الاستقرار،خاصة بعد خفض المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وانتظار الاجتماعي المقبل المُحدد لأسعار الفائدة داخل البنك المركزي، وعليه سنتعرف معًا على تفاصيل شهادات البنك الأهلي خلال السطور.

شهادات البنك الأهلي المصري

أما عن التفاصيل التي يمكنك معرفتها من البنك الأهلي المصري، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات بعوائد تصل إلى 28%، فيما أن ذلك يكون بحد أدنى 1000 جنيه ومن الممكن أن تكون شهريًا أو سنويًا.

كما يقدم البنك شهادات بلاتينية ذات عائد متغير، تكون السنة الأولى 24%، أما السنة الثانية “20%”، فيما أن السنة الثالثة يصل العائد “16%”.

وعن شهادة الـ”28%” تكون السنة العائد ثابته، بينما السنة الثانية “23%”، فيما أن العام الثالث “18%”.

مميزات شهادات البنك الأهلي المصري

وعن المميزات التي يمكنك معرفتها عند شراء شهادات البنك الأهلي المصري، فعليك اتباع الأتي:-