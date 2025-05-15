خلي بالك بيراقبوك ارمي تليفونك فورا.. سر خطير عن واتساب وطرق صادمة لمراقبة حسابك دون علمك

أصبح تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة استخدام في العالم، لكن مع هذا الانتشار الواسع، زادت أيضًا طرق التجسس، وأصبح من السهل أن تجد حساب واتساب مراقب دون علم صاحبه وقد تحولت ميزة “واتساب ويب” من أداة تسهيل إلى مدخل خفي للتطفل على خصوصيتك ومراقبة محادثاتك وحساب واتساب مراقب في هذا المقال نقدم لك كيف يتم اختراق الحسابات دون علمك.

حساب واتساب مراقب باستخدام واتساب ويب؟

يستغل المتسللون بعض الثغرات البسيطة التي يغفل عنها كثيرون، وعلى رأسها ميزة واتساب ويب، حيث يمكن لأي شخص الوصول إلى حساب واتساب مراقب بمجرد مسح رمز QR في لحظة خاطفة.

خطوات التجسس عبر واتساب ويب

فتح واتساب ويب على جهاز كمبيوتر

مسح رمز QR من هاتف الضحية

نقل نسخة حية من المحادثات إلى جهاز المتجسس

الاطلاع على كل ما يتم إرساله واستقباله في الوقت الفعلي

ولذلك إذا كنت لا تتابع الأجهزة المتصلة بحسابك، فقد يكون لديك حساب واتساب مراقب وأنت لا تدري.

علامات تؤكد أن حساب واتساب مراقب

إذا لاحظت أيا من هذه الإشارات، فربما أصبح حساب واتساب مراقب بالفعل، ويجب أن تتصرف فورًا:

إشعار بوجود “نشاط واتساب ويب نشط” لا تتذكره

استهلاك مرتفع في البيانات دون سبب واضح

تسجيل خروج متكرر من التطبيق

بطء مفاجئ في الأداء

ملاحظة رسائل تمت قراءتها دون فتحها

هذه العلامات هي جرس إنذار بأن هناك من يتتبعك عبر حساب واتساب مراقب دون إذنك.

كيف تتحقق من الأجهزة المتصلة وتغلق الجلسات الغريبة؟

لمعرفة ما إذا كان حسابك مراقبًا من جهاز آخر، يمكنك التحقق من الأجهزة المتصلة بحسابك واتخاذ الإجراء المناسب فورًا:

افتح تطبيق واتساب على هاتفك

اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الشاشة

اختر “واتساب ويب”

تحقق من قائمة الأجهزة المتصلة

إذا وجدت جهازًا غير مألوف، اضغط عليه واختر “تسجيل الخروج” فورًا

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك حماية نفسك من امتلاك حساب واتساب مراقب دون علمك.

طرق فعالة لحماية حساب واتساب من التجسس

إذا كنت ترغب في منع التجسس على محادثاتك، يجب عليك اتخاذ خطوات عملية تؤمّن حسابك من الاختراق، خاصة في ظل تكرار حالات وجود حساب واتساب مراقب دون علم المستخدم.

إليك أبرز طرق الحماية:

تفعيل التحقق بخطوتين: توجه إلى الإعدادات اختر “الحساب” ثم “التحقق بخطوتين” قم بإعداد رقم سري لمنع أي دخول غير مصرح به

التحديث المستمر للتطبيق: احرص على استخدام أحدث إصدار من واتساب التحديثات تسد الثغرات الأمنية التي يستخدمها المتسللون

عدم مشاركة رمز QR مع أي شخص: لا تسمح لأحد بمسح الرمز الخاص بك تجنب فتح حسابك من أجهزة عامة أو غير موثوقة



هذه الإجراءات ستبقيك بعيدًا عن خطر وجود حساب واتساب مراقب وستحمي خصوصيتك.