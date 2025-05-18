بخطوات بسيطة تعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يرغب الكثيرون في معرفة طريقة وخطوات الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التي يمكن أن يشارك فيها ملايين الأشخاص حول العالم خاصة في الدول العربية، وتتيح المسابقة فرصة الفوز بجوائز قيمة أبرزها مليون دولار، في هذا المقال سنتعرف على كيفية الاشتراك في هذه المسابقة بشكل بسيط وسهل.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكن الاشتراك في المسابقة بعدة طرق، منها:

الاشتراك عبر إرسال رسالة نصية

يمكن للراغبين في المشاركة إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة حسب شركة الاتصالات المحلية، إليكم تفاصيل الاشتراك في بعض الدول:

السعودية:

شركة الاتصالات: STC.

التكلفة: 7 ريال للرسالة.

مصر:

شركة الاتصالات: Vodafone.

التكلفة: 7 جنيه مصري للرسالة.

المغرب:

شركة الاتصالات: Maroc Tel.

التكلفة: 9 درهم مغربي للرسالة.

الإمارات:

شركة الاتصالات: Etisalat.

التكلفة: 3.15 درهم إماراتي لليوم.

الاشتراك في برنامج الحلم عبر الموقع الإلكتروني

يمكن أيضا الاشتراك في المسابقة عبر الموقع الرسمي، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المسابقة.

اختيار الحلم المراد المشاركة فيه.

إدخال رقم الجوال واختيار شركة الاتصالات.

النقر على زر “أشتراك”.

تعتبر فرصة المشاركة في مسابقة الحلم مثالية لكل من يسعى لتحقيق أحلامه وكسب جوائز قيمة، لا تفوتوا الفرصة وسارعوا للاشتراك بحسب الطريقة التي تناسبكم.

شروط وأهلية المشاركة في مسابقة الحلم

لضمان الشفافية والعدالة في المسابقة ينبغي أن يستوفي المتسابق الشروط التالية.