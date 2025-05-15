“بزر واحد عبر تطبيق بنكك HERE” خطوات افتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين والشروط اللازمة

زاد البحث الفترة الماضية من المواطنين السودانيين بالتعرف على خطوات افتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين والشروط اللازمة، حيث طرح البنك بعض من الخدمات الإلكترونية مؤخرا ومنها خدمة إنشاء حساب جديد إلكترونيا دون عناء الذهاب لأي من فروع البنك على مستوى الدولة، فيما يمكن الاستفادة من تلك الخدمة للمغتربين والمقيمين وذلك دون دفع أي رسوم ومن أي وقت ومن أي مكان.

افتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن افتح حساب بنك الخرطوم 2025 وذلك عبر الدخول على رابط موقع البنك الرسمي أو قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ثم اتبع الخطوات الآتية:

أولا يتم اختيار اللغة سواء العربية أو الإنجليزية

ثانيا اختيار نوع الحساب سواء جاري أو توفير.

ثالثا يتم الضغط على إنشاء حساب جديد.

كتابة البيانات المطلوبة والمخصصة بشكل صحيح.

إرفاق الأوراق اللازمة ومن ثم الضغط على متابعة.

الموافقة على الشروط والضوابط بعد القراءة بشكل جيد.

من ثم يتم الضغط على فتح حساب.

أخيرا ستحصل على رسالة عبر هاتفك بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح الحساب اونلاين 2025 في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة من أجل إنشاء فتح الحساب اونلاين 2025 في بنك الخرطوم والتي أعلنها البنك في وقت سابق، والتي تمثلت لتكون كما يلي: