“المركز القنصلي يوضح” خطوات استخراج جواز السفر السوري 2025 والشروط اللازمة

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات استخراج جواز السفر السوري، حيث يعتبر ذلك الإجراء من أهم الإجراءات التي يحتاجها المواطن السوري بداخل أو خارج سوريا، وحدد المركز القنصلي الفئات التي يحق لها استخراج الجواز وهم كل من المواطنون السوريون المقيمون بسوريا أو المقيمون خارجها ويزوروا السفارات أو القنصليات، وكذلك الافراد الذين يحتاجوا للسفر لأغراض شخصية ومن يحمل جنسية مزدوجة ولكنه يرغب بالاحتفاظ بجواز السفر.

استخراج جواز السفر السوري

يمكنكم استخراج جواز السفر السوري 2025 عبر بعض الخطوات المطلوبة والتي تكون واضحة ودقيقة وتمثلت على النحو الآتي:

عليك أولا زيارة المركز القنصلي أو السفارة حسب الدولة المقيم بها الشخص المتقدم

إرفاق الأوراق المطلوبة ومنها بطاقة الهوية أو وثيقة السفر.

تقديم طلب من أجل الحصول على جواز السفر.

كذلك دفع الرسوم المطلوبة والمحددة من المركز القنصلي.

ثم قم بإجراء الفحص الطبي، ثم حجز موعد مع المركز لتقديم الطلب.

أخيرا قم بمتابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمركز أو عبر تطبيقه الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر السوري 2025

يوجد بعض من الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر السوري 2025 والتي تمثلت أبرزها كما يلي: