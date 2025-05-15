“خطوة بخطوة بالرقم الوطني” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين والشروط المطلوبة

زاد البحث الفترة الماضية للتعرف على خطوات وشروط فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025 عبر تطبيق بنكك، حيث طرح بنك الخرطوم مؤخرا خدمة إنشاء الحساب إلكترونيا من أي مكان وعلى مدار اليوم كله ليتمكن كافة العملاء سواء المقيمين في الدولة أو المغتربين بالخارج من الاستفادة بتلك الخدمة دون الدخول لأي فرع من فروع البنك، ليتمكنوا من الاستفادة بكافة المعاملات المصرفية المالية بكل سهولة.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن للعملاء فتح حساب بنك الخرطوم 2025 عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول لكل من نظام الاندرويد أو الآيفون، ومن ثم يتم اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت كما يلي:

في البداية قم بتنزيل تطبيق بنكك عبر الهاتف.

من ثم يتم اختيار اللغة سواء العربية أو الإنجليزية.

عليك الآن الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

ثم يتم تحديد نوع الحساب سواء جاري أو توفير.

إدخال البيانات المطلوبة وتكون بشكل دقيق.

بعد ذلك يتم إرفاق الاوراق المطلوبة الصحيحة.

قراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

أخيرا قم بالضغط على أيقونة فتح حساب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة لفتح الحساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 والتي تمثلت كما يلي: