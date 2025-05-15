“تابع الآن بجودة عالية HD” تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات وطريقة ثتبيتها على الريسيفر

يبحث العديد من الأشخاص مؤخرا عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 عبر الأقمار الصناعية، حيث تكون قناة الفجر من أهم القنوات التي حققت شعبية وجماهيرية كبيرة وذلك لأنها تقوم بنقل الكثير من المسلسلات التركية التاريخية وأبرزها مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل قيامة عثمان التي تعرض مترجمة إلى اللغة العربية، فيما يمكن للجمهور ضبط القناة على النايل سات والعرب سات بجودة عالية للصوت والصورة علما بأن المحتوى يعرض على مدار اليوم دون انقطاع.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على القمر نايل سات عبر البيانات المقبلة:

يكون تردد القناة الجديد هو: 12645.

معدل الاستقطاب للقناة هو: أفقي.

القمر الصناعي من خلال: نايل سات.

أما معدل الترميز يكون هو: 27500.

فيما يكون تصويب الخطأ للقناة هو: 5/6.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال الترددات التالية:

يكون تردد القناة الجديد هو: 11034.

معدل الاستقطاب للقناة هو: أفقي.

القمر الصناعي من خلال: نايل سات.

أما معدل الترميز يكون هو: 27500.

فيما يكون تصويب الخطأ للقناة هو: 3/4.

خطوات إضافة قناة الفجر على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنك من إضافة قناة الفجر على جهاز الريسيفر الخاص بك وتتمثل كما يلي: