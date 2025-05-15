أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15-5-2025

استقرت أسعار الحديد والأسمنت مع منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 15 من شهر مايو 2025، فيما أن ذلك شمل مختلف المحلات والأسواق التجارية المتخصصة في بيع مواد البناء، نظير إمكانية التعرف على أخر تحديث لسعر الطن سواء من الحديد أو الأسمنت، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الحديد اليوم الخميس

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الحديد ضمن التعاملات اليومية، بناءً على النحو الأتي:-

وصل سعر طن الحديد من النوع الاستثماري إلى 38 ألف و370 جنيهًا للطن الواحد.

فيما سجل سعر الطن من الحديد المراكبي قرابة الـ 37 ألف و500 جنيه للطن.

أما بالنسبة لسعر طن الحديد بشاي فسجل قرابة الـ 38 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى تسجيل سعر طن المصريين إلى 38 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

أما بالنسبة للتحديث الذي أجرى على أسعار الأسمنت ضمن تعاملات اليوم الخميس، نظير الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في الدولة، من أجل التحكم في التحكير التي يحدث في المصانع والمحلات التجارية المتخصصة في بيع مواد البناء، وعليه فإن الأسعار نصت على النحو التالي:-