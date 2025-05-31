“فرّح ولادك وابسطهم” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025 عبر عرب ونايل سات لمتابعة أجمل أغاني لولو

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025، حيث تعتبر قناة وناسة بيبي من الخيارات الرائدة للأمهات اللواتي يبحثن عن محتوى تعليمي وترفيهي موثوق لأطفالهن، في هذا المقال نستعرض التردد الجديد للقناة لعام 2025 وكيفية ضبطه إلى جانب المميزات التي تجعلها الخيار المفضل.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025

يمكن للأمهات الآن ضبط تردد قناة وناسة بيبي بسهولة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات مما يضمن صورة واضحة وصوتا نقيا، وفيما يلي تفاصيل الترددات:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على عرب سات

تردد قناة وناسة على العرب سات 2025 كالآني:

التردد الجديد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسة بيبي 2025

تحتوي قناة وناسة بيبي على مجموعة متنوعة من البرامج والألعاب التي تستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم مما يجعلها واحدة من أفضل القنوات المتخصصة، إليك بعض المميزات التي تجعل هذه القناة فريدة من نوعها: