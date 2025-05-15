تــابع الجديد.. تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات الأن وخطوات تثبيتها

قناة وناسه من القنوات الفضائية التي تبث الكثير من البرامج المتنوعة والمختلفة بأحدث التقنيات واعلي الترددات من خلال افضل جودة، يتم بث محتوي قناة وناسه علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي إزعاج الأطفال أثناء المشاهدة، تعمل هذه القناة علي بث تنمية مهارات الطفل اللغوية والحركية من خلال استخدام الألعاب والأناشيد التي تعمل علي جذب انتباههم، بالإضافة إلي انه يتم من خلال القناة محتوي تعليمي متميز يبث الحروف والأرقام باللغتين العربية والانجليزية بطريقة سلسلة وجذابة.

تردد قناة وناسة عبر النايل سات 2025

جاء استقبل قناة وناسة على الأقمار الصناعية، بناءً على النحو الأتي:-

تم تعديل تردد القناة إلي: 11430.

من خلال معامل تصويب الخطأ: 6/5.

علي معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

وناسه علي ترددها الجديد من العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11862.

من خلال معامل الترميز: 27500.

عبر الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

طريقة تحميل ترددات قناة وناسه علي جهاز التلفاز

من خلال اتباع هذه الخطوات التالية يتاح للجميع تنزيل الترددات الجديدة علي جهاز التلفاز وسماع جميع برامجها والتي تتمثل في: