أغنية الو الو يا شرطة| تردد ناسة لمتابعة ساعة ونصف من الأغاني المرحة لطفلك

تردد قناة وناسة هو من أبرز وأكثر الترددات التي عليه بحث كبير من المتابعين والأسر المصرية والعربية، حتى أن القناة استطاعت في فترة وجيزة من عمل شعبية وشهرة هائلة في تقديم كل ما هو رائع ومميز في عالم الكرتون، نظير أن القناة تقوم ببث العديد من الأغاني والأناشيد الدينية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة أطفال

يمكنك القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو رائع ومميز في عالم الطفل والكرتون، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

تردد القناة يكون 11430.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

التشفير الخاص بالقناة مجاني.

تردد قناة وناسة العرب سات

أما عن المعلومات الأخرى الخاصة بالتعرف على تردد وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو رائع ومميز في عالم الكرتون، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي أول العرب سات.

تردد القناة الأخر 11270.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون “¾”.

أغاني قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

جاءت أبرز الأغاني التي تقدمها قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما يأتي:-