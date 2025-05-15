ثبت الان تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية وتابع كل ما هو جديد

اشغل أوقات أطفالك بما يناسب أعمارهم بجانب بث تعاليم المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة، كل ذلك يتم بثه عبر قناة طيور الجنه القناة التي استطاعت أن تحصد علي ملايين المشاهدين، منذ أن تم انطلاقها حتي الآن وذلك لاختلاف وتميز برامجها المتنوعة والمختلفة التي يفضلها العديد من أولياء أمور الصغار، جميع برامجها امنه ومناسبة لعقول هؤلاء الأطفال وذلك لأنهم في عمر صغير لم يقتدروا علي التميز بين الصواب والخطأ مما يشاهدنه، لذلك تعتبر جميع برامجها امنه، يبحث عن تردداتها الكثير من الأشخاص وذلك من اجل تنزيلها علي شاشات التلفاز، عبر هذا الموضوع في السطور القادمة.

تردد طيور الجنه عبر النايل سات بجودة HD

يمكنكم مشاهده قناة طيور الجنه عبر التردد التالي: 11258.

من خلال معامل الاستقطاب: ألافقي.

علي مؤشر تصويب: 6/5.

معدل ترميز: 27500.

طيور الجنه عبر ترددها الجديد علي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11310.

من خلال معدل تصحيح الخطأ التالي: 3/2.

عبر استقطاب: عمودي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

جودة: HD.

مميزات قناة طيور الجنه الفضائية