“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على نايل سات وعربسات لمشاهدة أمتع أغاني وأناشيد الأطفال

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025، إذ تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى للأطفال، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين الأمهات باعتبارها تصنع محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد الممتعة والبرامج التعليمية التي تهدف إلى مساعدة الأطفال على تعلم الحروف والأرقام بطرق مرحة وسهلة، وتتميز هذه القناة بأنها مجانية بالكامل ولا تتطلب أي اشتراك شهري، مما جعلها واحدة من القنوات المفضلة في معظم البيوت العربية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

تبث قناة طيور الجنة عبر عدة قنوات فضائية مما يوفر فرصة لمشاهدة القناة بجودة عالية ودون انقطاع، فيما يلي تفاصيل الترددات المحدثة لعام 2025:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات كالآتي:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أحدث الأغاني والأناشيد لقناة طيور الجنة 2025

تحرص قناة طيور الجنة على تجديد محتواها بشكل مستمر حيث تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد الهادفة التي تناسب الفئات العمرية الصغيرة، وتساهم هذه الأناشيد في تعليم الأطفال المفاهيم الأساسية بطريقة ممتعة، ومن بين الأناشيد الجديدة لعام 2025:

“حبيبة بابا” – أداء جنى مقداد.

“أنشودة صهيب الرومي” – بصوت جنى مقداد.

“مدينة مدينة” – غناء مراد شريف.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة

يمكن للأهالي ضبط قناة طيور الجنة بسهولة على جهاز الرسيفر الخاص بهم من خلال اتباع الخطوات التالية: